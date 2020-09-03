Прокуратура назовет наказание, которое считает справедливым для Ефремова

"Прения сторон назначены на 10:00 мск 3 сентября", - сказал собеседник агентства. Первым выступит государственный обвинитель, он назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого, затем - потерпевшие, Ефремов и его защита. Ранее адвокат трех родственников погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский сообщил, что они поддержат то наказание, которое назовет прокурор, еще один потерпевший, старший сын Захарова, уже попросил суд назначить актеру не менее семи лет колонии, он также заявил иск в размере 7,3 млн рублей, остальные солидарно подали символический иск в 1 рубль и отказались от перечисленных Ефремовым денег. Каждому из потерпевших актер перевел по 200 тыс. рублей.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев не стал раскрывать детали своего выступления в прениях, но ранее он неоднократно заявлял, что будет добиваться оправдательного приговора, так как он считает, что вина актера не доказана. Он привел в суд трех свидетелей, которые якобы видели, что артист сидел на пассажирском сиденье, но при этом путались в показаниях. Ефремов, изначально на стадии следствия признавший вину и даже записавший видео с покаянием, в суде заявил, что ничего не помнит, но уверен на 80%, что его за рулем не было, так как пьяным он никогда машину не водил. Представленные видеозаписи, свидетельствующие об обратном, он назвал фейком. Как сообщил ТАСС Пашаев, Ефремов выступит в прениях сторон.

В суде ранее были представлены результаты экспертиз, подтверждающие, что за рулем был именно актер. Кроме того, суд допросил свидетелей, которые заявили, что в машине Ефремов находился один и ему помогали выйти с водительского сиденья. В суде продемонстрировали в том числе записи с уличных камер видеонаблюдения, установленных по маршруту движения автомобиля актера. Они также доказывают, что к Ефремову никто не подсаживался, о чем говорили свидетели защиты.

После прений сторон суд уйдет на вынесение приговора. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии.