Источник: срок следствия по делу Фургала продлили до февраля 2021 года

"Срок следствия по уголовному делу в отношении Сергея Фургала и других фигурантов продлен до 8 февраля 2021 года", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ продлил еще на пять месяцев срок следствия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств предпринимателей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг Басманный суд Москвы решит вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника. СК считает, что Фургал должен оставаться в СИЗО как минимум еще три месяца, то есть до 9 декабря. Как ожидается, суд вновь с целью обеспечения безопасности фигурантов дела закроет заседание для прессы.

Следователи 2 сентября официально предъявили Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. В 2005 году следователь прокуратуры в Хабаровске вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по обвинению в убийстве Зори в отношении Фургала в связи с его непричастностью. Наличие этого постановления не позволяло Следственному комитету предъявить Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об отмене постановления. 31 июля постановление было отменено, защита обжаловала это решение в Мосгорсуде, оно пока не вступило в силу. Проверку законности отмены этого постановления отложили на 21 сентября.

В пресс-службе СК уточняли, что следователь прокуратуры не стал привлекать Фургала за убийство Зори в 2004 году под его давлением. После убийства предпринимателя Зори Фургал был задержан в качестве подозреваемого в связи с показаниями свидетелей и другими материалами следствия, но спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него прекратили.