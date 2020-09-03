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СМИ: в Японии более 110 тыс. домов остались без электроэнергии из-за тайфуна

Основной удар стихии пришелся на юго-западную префектуру Нагасаки, передает телеканал NHK

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 117 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без электроэнергии из-за ливней и шквального ветра, вызванных охватившим этот регион тайфуном "Майсак". Об этом в четверг сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что локальные случаи отключения электроэнергии зафиксированы на территории местных префектур Сага, Кумамото и Фукуока. Однако подавляющее число подобных случаев произошло в юго-западной префектуре Нагасаки, где электроэнергии лишились около 114 тыс. домов.

В настоящий момент тайфун движется в сторону Корейского полуострова. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это девятый по счету тайфун, образовавшийся в Тихом океане в 2020 году.

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