В Хабаровске возбудили дело из-за попытки продать кости и шкуру амурского тигра

ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту попытки продать дериваты краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"С учетом наличия в действиях группы лиц признаков состава преступления в отношении организатора и соучастников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации")", - говорится в распространенном сообщении.

До этого пограничники задержали троих граждан РФ. Они пытались продать шкуру и кости амурского тигра иностранцу.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей.