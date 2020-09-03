СМИ: с потерпевшего бедствие в Восточно-Китайском море судна спасли одного человека

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Береговая охрана Японии спасла одного человека с грузового судна, которое потерпело бедствие в Восточно-Китайском море к юго-западу от японских островов Амами, относящихся к префектуре Кагосима. Об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, мужчина в спасательном жилете был обнаружен в воде. Он оказался гражданином Филиппин. Всего на борту находились 43 человека, среди которых 39 филиппинцев, два жителя Новой Зеландии, один австралиец и еще один гражданин Сингапура.

Их поиски продолжаются. В операции, которая длится уже второй день, задействованы катера береговой охраны и вертолеты.

14 августа судно под флагом Панамы вышло из новозеландского порта Нейпир, после чего направилось в сторону Китая. На этой неделе оно должно было прибыть в город Таншань к востоку от Пекина. Судно перевозило 5,8 тыс. голов крупного рогатого скота.

Сигнал о бедствии экипаж подал в ночь с 1 на 2 сентября. В это время погодные условия в районе его местонахождения были плохими из-за тайфуна.