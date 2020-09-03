В Якутии к исправительным работам приговорили владельца кафе, где отравились 17 человек

ЯКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Суд в Якутии приговорил к 8 месяцам исправительных работ владельца кафе, после посещения которого 17 человек заболели сальмонеллезом. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Якутии.

"Прокуратура Вилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры. В результате нарушений в кафе, владельцем которого является подсудимый, в июле 2019 года заболели сальмонеллезом 17 человек, среди них 10 детей. "Все они употребляли в пищу готовые блюда, приобретенные в указанном кафе, им поставлен медицинский диагноз - сальмонеллез, двое несовершеннолетних также заболели бактериальной кишечной инфекцией и острым гастроэнтеритом", - добавили в ведомстве.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.