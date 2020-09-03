СМИ: тайфун "Майсак" стал причиной наводнений в восточной части КНДР

СЕУЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Майсак" вызвал серьезные наводнения в восточных регионах КНДР, включая город Вонсан. По данным южнокорейского агентства Yonhap, такое сообщение передало в четверг Центральное телевидение КНДР.

"Под влиянием тайфуна с порядковым номером девять оказалась вся провинция Канвондо, а также часть провинции Хамгён-Пукто. Тайфун характеризуется крайне сильными ветрами и проливными дождями", - отмечается в сообщении. Телеканал продемонстрировал кадры наводнений в городе Вонсан, где за три часа выпало 132 мм осадков, а также из населенных пунктов Косон и Синпхо. О возможных жертвах и размере материального ущерба данных не приводилось.

В Южной Корее "Майсак" разрушил не менее двадцати домов и стал причиной гибели одного человека. Несколько тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в оборудованные властями убежища в провинциях Чеджудо, Канвондо, Кёнсан-Пукто, а также в городе центрального подчинения Пусан.

Тайфун повредил в общей сложности более 800 различных объектов, включая здания, автомобили, светофоры. Сообщается о большом количестве поваленных ветром деревьев, которые заблокировали дороги.

На время была прекращена работа ядерного реактора на АЭС "Сингори-4" из-за проблем с внешним энергоснабжением. Утечки радиации из-за инцидента не произошло.