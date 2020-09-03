Суд продлил домашний арест депутату Заксобрания Бурятии по делу о смертельном ДТП

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ второй раз продлил избранную ранее меру пресечения депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Жамбалову, обвиняемому ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Постановлением Советского районного суда города Улан-Удэ удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста обвиняемому Жамбалову Баиру Владимировичу. Срок домашнего ареста продлен на два месяца, то есть до 6 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Постановление не вступило в силу, может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Изначально обвиняемым был друг Жамбалова, сам депутат проходил по делу свидетелем. Но 25 апреля депутат был задержан, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). 26 апреля суд избрал в отношении Жамбалова меру пресечения в виде домашнего ареста, 23 июня меру пресечения продлили на два месяца.

В январе президиум генсовета "Единой России" исключил 54-летнего Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря регионального отделения. В мае депутаты парламента Бурятии лишили Жамбалова должностных полномочий вице-спикера заксобрания. Жамбалов с 2012 по 2018 годы занимал пост замруководителя администрации главы Бурятии и правительства республики по вопросам территориального развития.