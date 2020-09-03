Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийств

КРАСНОЯРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Находящемуся с начала мая под арестом красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц, говорится в опубликованном в четверг сообщении СК РФ.

"Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). Кроме того, в отношении него расследуются еще два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Свердловский районный суд Красноярска 8 мая отправил Быкова под арест до 4 июля 2020 года. По версии следствия, он причастен к организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Быков решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв, и поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров позднее был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, сам Татаренков получил 13 лет лишения свободы.