В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Огонь от природных пожаров в Ростовской области повредил 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным МЧС, режим чрезвычайной ситуации, который уже действовал в Тарасовском районе, введен еще двух районах - Каменском и Красносулинском. Развернуты и подготовлены пять пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек.

В пресс-службе регионального главка МЧС в свою очередь добавили, что в тушении участвуют шесть воздушных судов от Минобороны, Росгвардии и МЧС России. "С наступлением светлого времени суток работа авиации по тушению пожаров продолжена. В работе применяются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолета Ми-8 и один самолет БЕ-200, а также один вертолет от Росгвардии и один вертолет Министерства обороны", - сказала представитель пресс-службы.

Там также сообщили о ликвидации возгорания в Каменском районе. "07:10 мск полная ликвидация [возгорания] в Каменском районе", - сообщили в ведомстве. В ночное время суток группировка МЧС проводила работы по окарауливанию мест пожаров около населенных пунктов.

За сутки было проведено два заседания межведомственного оперативного штаба. На 08:00 четверга запланирована комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которой будут рассматриваться в том числе и меры социальной поддержки населения.

​​​​​Общая площадь пожаров в Ростовской области составляет более 521,7 га. В настоящее время природный пожар в Белокалитвинском районе локализован на площади 21,7 га. Наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, там лесной массив горит на площади около 500 га.

Ранее из хутора Дубы из-за угрозы распространения огня эвакуировали 100 человек. Позже стало известно, что 140 человек самостоятельно покинули свои дачи, расположенные в станице Митякинской того же района. Позже еще 100 человек эвакуировали из хутора Патроновка, который расположен рядом со станицей.

В новость были внесены изменения (07:54 мск) - добавлены подробности