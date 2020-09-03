Площадь самого крупного лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 700 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь самого крупного лесного пожара в Ростовской области, который действует в Тарасовском районе, увеличилась с 500 до 700 га. Об этом сообщил врио начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

"В Тарасовском районе лесной пожар. На утро дают площадь (пройденную огнем) уже 700 га", - сказал он на заседании штаба по ликвидации ЧС в Тарасовском районе.

Всего в области действуют четыре ландшафтных пожара.

По данным МЧС, в тушении пожаров задействована группировка сил и средств в составе 462 человек и 131 единицы техники. В составе также аэромобильная группировка ГУ МЧС - 60 человек и 12 единиц техники, Донского спасательного цента МЧС России - 50 человек и 12 единиц техники. Также к тушению пожаров привлекаются шесть воздушных судов от Минобороны, Росгвардии и МЧС России.