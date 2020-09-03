В Москве из квартиры пенсионерки украли ювелирные украшения на 2 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ювелирные украшения на 2 млн рублей украли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию поступила информация от пенсионерки о краже из квартиры на улице Большая Черкизовская.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, проникнув свободным доступом в квартиру, взломал замок межкомнатной двери, проник в комнату, откуда совершил кражу ювелирных изделий, принадлежащих заявительнице, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 2 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье о краже (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).