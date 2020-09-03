В результате пожаров в Красносулинском районе Ростовской области погиб один человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Четырнадцать человек пострадали и один погиб в результате лесного пожара в Красносулинском районе Ростовской области после того, как огонь перекинулся на строения на станции Замчалово, сообщил в ходе заседания оперативного штаба по ЧС в четверг заместитель губернатора региона Вадим Артемов.

"В Красносулинском районе, в районе станции Замчалово, повреждено огнем 15 нежилых и жилых строений. Пострадали 14 граждан. Погиб один человек - женщина 1935 года рождения", - сказал Артемов.

По словам заместителя губернатора, пожар на станции Замчалово ликвидирован, органы местного самоуправления приступили к оценке ущерба.

Глава регионального минприроды Михаил Фишкин отметил, что тушение пожаров осложняет ветер.

"Ветер уже тоже поднялся сейчас, соответственно, начинает раздувать. [Ветер] был до 22 м/с порывами, а так - до 10-12 м/с. Не стихал и ночью также", - сказал Фишкин.

Он отметил, что за пределами населенного пункта ветер сильнее и он резко меняет направление, что может сказаться на распространении огня.

Сейчас на трех крупных очагах пожаров работает авиация. Задействованы вертолеты, ведется работа по координированию авиатехники.