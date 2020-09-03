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Главы районов Ростовской области назвали причины крупных пожаров

По их данным, пожары могли возникнуть из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем и короткие замыкания на электролинии и железнодорожных путях могли стали причиной крупных пожаров в Ростовской области, сообщили в четверг главы районов, где продолжается тушение огня.

"Причина - неосторожное обращение с огнем, дознаватели ведут работу", - сказал на заседание оперштаба под председательством губернатора области Василия Голубева глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко.

Как уточнила глава Белокалитвинского района Ольга Мельникова, возгорание произошло в двух точках.

"Причина возгорания - замыкание на железнодорожном пути, это установлено, подтверждение [есть]", - добавил глава Каменского района Владимир Шевченко.

Глава администрации Тарасовского района Александр Закружной сообщил, что причиной пожара стало "предварительно, замыкание на электролинии".

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