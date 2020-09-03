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Молния

Один человек погиб из-за пожара в Донбассе

Два человека госпитализированы с ожогами разных степеней тяжести

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар на подконтрольной Украине территории Луганской области унес жизнь одного человека, двое пострадавших госпитализированы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"В результате пожара [в экосистемах на подконтрольной Украине территории Донбасса] погиб один человек, и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы. Огнем уничтожено 13 заброшенных жилых домов", - проинформировали в ведомстве.

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