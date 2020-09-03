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Дело в отношении Сергея Фургала
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Фургал попросил у Бастрыкина отвода следственной группы

Бывший губернатор Хабаровского края считает, что следователи оказывают на него давление из-за личной заинтересованности в исходе дела
Сергей Фургал (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Сергей Фургал (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина об отводе всей следственной группы, расследующей его дело. Об этом ТАСС в четверг сообщил один из адвокатов экс-губернатора Михаил Карапетян.

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"Вчера в ходе следственных действий Фургал заявил ходатайство на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об отводе всей следственной группы, мотивируя свое решение оказываемым на него давлением с ее стороны, а также незаконно предъявленным ему обвинением. Данное обстоятельство Фургал посчитал личной заинтересованностью следователей в исходе дела и присутствием у них обвинительного уклона", - сказал защитник.

В четверг Басманный суд Москвы решит вопрос о продлении меры пресечения в отношении экс-чиновника. СК считает, что Фургал должен оставаться в СИЗО как минимум еще три месяца, то есть до 9 декабря. Следователи 2 сентября официально предъявили Фургалу обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Как ожидается, суд вновь с целью обеспечения безопасности фигурантов дела закроет заседание для прессы.

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РоссияДело в отношении Сергея Фургала
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