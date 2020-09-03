В результате пожаров в двух районах Ростовской области пострадали 46 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших при лесных пожарах в Ростовской области, по предварительным данным, составляет 46 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

"По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 - в Каменском", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, Голубев поручил организовать выплату в 1 млн рублей семье погибшей при пожаре.

"Главам прошу организовать непрерывный мониторинг складывающейся ситуации до полного завершения. Нужно провести, не затягивая, оценку нанесенного пожарами ущерба, организовать работу комиссий по обследованию жилья и других построек. Одновременно с этим приступить к подготовке документов по оказанию материальной помощи пострадавшим. Есть порядок, документы должны быть переданы в департамент по предупреждению и ликвидации ЧС. Предельный срок - это не более трех дней, есть необходимость обследования, понятно, там, где возможно - делайте это мгновенно", - подчеркнул он

Кроме того, Голубев поручил проработать вопрос оказания материальной помощи родственникам погибшей на пожаре женщины."Отдельно прошу разобраться по семье погибшей. В этом случае - в случае введения режима ЧС - мы выплачиваем семье 1 млн рублей с учетом гибели человека. Мы так и будем поступать", - подчеркнул он.