СМИ: пожар вспыхнул на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки

ТАСС, 3 сентября. Возгорание произошло на нефтяном танкере New Diamond, шедшем под панамским флагом, у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает в четверг портал Ada Derana со ссылкой на ВМС островного государства.

По их данным, пожар возник в машинном отделении, однако пламя не достигло трюмов с нефтью.

По информации портала, на судне могут находиться порядка 23 человек. ВМС Шри-Ланки отправили несколько судов на помощь танкеру.

Как отмечает в свою очередь агентство Reuters, судно зафрахтовано индийской нефтяной компанией Indian Oil Corporation и следовало из Индии в Кувейт.