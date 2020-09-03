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СМИ: пожар вспыхнул на нефтяном танкере у берегов Шри-Ланки

По информации портала Ada Derana, на судне могут находиться порядка 23 человек

ТАСС, 3 сентября. Возгорание произошло на нефтяном танкере New Diamond, шедшем под панамским флагом, у берегов Шри-Ланки. Об этом сообщает в четверг портал Ada Derana со ссылкой на ВМС островного государства.

По их данным, пожар возник в машинном отделении, однако пламя не достигло трюмов с нефтью.

По информации портала, на судне могут находиться порядка 23 человек. ВМС Шри-Ланки отправили несколько судов на помощь танкеру.

Как отмечает в свою очередь агентство Reuters, судно зафрахтовано индийской нефтяной компанией Indian Oil Corporation и следовало из Индии в Кувейт.

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