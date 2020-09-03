Около 8,5 тыс. человек остались без электричества из-за тайфуна "Майсак" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в четверг в 16 населенных пунктах Приморского края с населением около 8,5 тыс. человек в результате обрушившегося тайфуна "Майсак", сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

"Третьего сентября с 07:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (прохождение тайфуна "Майсак") происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. <...> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 16 населенных пунктах (около 8 500 человек)", - говорится в сообщении.

Пять аварийных бригад приступили к восстановительным работам.

Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он уже принес ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой от 4 до 5 метров.