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ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремова доставили в Пресненский суд для участия в прениях сторон по делу

В ходе прений гособвинение попросит суд о наказании для обвиняемого

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заслуженный артист России Михаил Ефремов доставлен в четверг в Пресненский суд Москвы для участия в прениях сторон по своему уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.

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Артист вновь отказался отвечать на вопросы журналистов, собравшихся у входа.

Прения начнутся в четверг в Пресненском суде Москвы. В ходе них гособвинение попросит суд о наказании для обвиняемого. Свое отношение к исследованным доказательствам и процессу в целом выскажут сторона защиты Ефремова и представители потерпевших.

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