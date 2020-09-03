В Петербурге возбудили дело в отношении женщины, которая ударила сотрудницу полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге в отношении женщины, которая ударила сотрудницу полиции при задержании за мелкое хулиганство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

"27 августа 39-летняя женщина при задержании за мелкое хулиганство ударила рукой по лицу сотрудницу полиции, [которая] после оказания медицинской помощи продолжила несение службы. Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это происшествие связано с эпизодом, который произошел 28 августа, когда супруг обвиняемой предложил взятку сотруднику полиции в 250 тыс. рублей за непринятие мер по привлечению его жены к уголовной ответственности. Сотрудник полиции сообщил о коррупционном преступлении, попытка дачи взятки была зафиксирована и пресечена. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки").