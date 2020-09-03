Гособвинение просит суд заменить адвоката экс-главы Удмуртии из-за неявок на заседания

ЗАВЬЯЛОВО /УДМУРТИЯ/, 3 сентября. /ТАСС/. Гособвинение просит Завьяловский районный суд заменить адвоката экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Галину Сбоеву из-за ее постоянных неявок на заседания, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Судебное следствие по делу Соловьева, которого обвиняют во взяточничестве, завершилось 22 июля, в этот же день суд начал проводить прения сторон. Открыл их гособвинитель Дмитрий Походин, который 31 июля запросил для экс-главы Удмуртии наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 280 млн рублей. После окончания выступления гособвинения заседание по делу несколько раз переносили по просьбе защиты. Свою позицию адвокат Соловьева Галина Сбоева начала озвучивать на заседании 24 августа, которое в итоге перенесли на 26 число из-за плохого самочувствия бывшего главы Удмуртии. Адвокат при этом также сообщила суду, что ее состояние ухудшилось. Позднее заседания еще несколько раз переносили по просьбе стороны защиты, в том числе 2 сентября из-за болезни адвоката. На данный момент Сбоева не закончила выступление в прениях.

"По настоящему делу выступление государственного обвинителя в прениях сторон завершено 31 июля. После этой даты судебные заседания многократно откладывались по причине временной нетрудоспособности адвоката Сбоевой. Спустя более чем один месяц, стадия прений со стороны защиты по-прежнему не завершена. В очередной раз слушание дела откладывается и сегодня. Вынуждены констатировать, что по состоянию своего здоровья адвокат Сбоева, очевидно, не может принимать участие в судебном разбирательстве в установленном вами, как председательствующим по делу, режиме, что нарушает право подсудимого Соловьева на разумные сроки судебного разбирательства его дела. В этой связи обвинение ходатайствует об инициировании процедуры замены защитника подсудимого Соловьева", - обратился к суду представитель гособвинения Дмитрий Походин.

Бывшего главу Удмуртии обвиняют в двух эпизодах взяточничества. По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год он получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реки Кама и Буй в Удмуртии, взятки на общую сумму более 140 млн рублей. За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей.

Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года, в этот же день президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона в связи с утратой доверия. Сейчас бывший руководитель республики находится под домашним арестом на территории Удмуртии.