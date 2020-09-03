Шесть человек пострадали в ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, по предварительной информации, пострадали в результате ДТП в Лаишевском муниципальном районе Татарстана. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В результате ДТП в Лаишевском районе, предварительно, пострадали шесть человек. На место ДТП прибыли четыре бригады СМП. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в республиканскую клиническую больницу (РКБ). Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставляются в РКБ", - сказала собеседница агентства.

По данным сайта главного управления МЧС России по Татарстану, в 08:09 мск поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Лаишевском районе на 55-м км автомобильной дороги Р-239 Казань - Оренбург, в двух километрах северо-западнее села Чирпы. К ликвидации последствий привлекались 19 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС России шесть человек, две единицы техники.