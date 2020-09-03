Адвокат сообщил, что Ефремов признает свою вину в ДТП

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Михаил Ефремов в четверг в ходе прений сторон признает вину в ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев перед входом в Пресненский суд Москвы, где сегодня пройдут прения по делу актера.
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"Сегодня Ефремов признает свою вину", - сказал адвокат, не уточнив подробностей.
В ходе прений сторон прокурор запросит наказание актеру. После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.