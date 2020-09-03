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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Адвокат сообщил, что Ефремов признает свою вину в ДТП

После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора
Эльман Пашаев (в центре) Александр Щербак/ТАСС
Описание
Эльман Пашаев (в центре)
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Михаил Ефремов в четверг в ходе прений сторон признает вину в ДТП на Садовом кольце в Москве. Об этом журналистам сообщил его адвокат Эльман Пашаев перед входом в Пресненский суд Москвы, где сегодня пройдут прения по делу актера.

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"Сегодня Ефремов признает свою вину", - сказал адвокат, не уточнив подробностей.

В ходе прений сторон прокурор запросит наказание актеру. После завершения прений сторон Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд уйдет на вынесение приговора.

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