Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ветер продолжает усиливаться во Владивостоке, его порывы уже превысили нижние значения для урагана (свыше 33 м/с) и достигли 43 м/ с в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского Гидрометцентра.

"Скорость ветра на мысовых метеостанциях зафиксирована порывами до 43 м/с. В самом Владивостоке порывы до 40 м/с. Это соответствует значениям урагана, то есть свыше 33 м/с", - сообщил представитель Примгидромета.

Во Владивостоке ветер уже привел к отключениям электричества в нескольких районах и повалил деревья, рекламные щиты.

Как сообщили ТАСС в ГИБДД города, на мосту через бухту Золотой Рог до его закрытия для проезда ветер успел сорвать контейнер с большегрузного автомобиля. Контейнер повредил две легковых машины, пострадавших нет.

Навал плавдока на причал Приморской флотилии

Ураганный ветер в четверг оторвал плавучий док завода "Восточная верфь" во Владивостоке, который налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Пострадавших нет, корабли и подводные лодки не повредились, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Из-за сильного ветра оторвался плавдок завода "Восточная верфь", в результате происшествия произошел навал плавдока на причал Приморской флотилии разнородных сил. Корабли, подводные лодки не пострадали, частично поврежден причал. Пострадавших нет. В настоящий момент три морских буксира из состава дежурных сил флота направлены в бухту Улисс для буксировки дока", - сообщил собеседник агентства.