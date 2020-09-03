Во Владивостоке скорость порывов ветра усилилась до 43 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ветер продолжает усиливаться во Владивостоке, его порывы уже превысили нижние значения для урагана (свыше 33 м/с) и достигли 43 м/ с в четверг, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского Гидрометцентра.
"Скорость ветра на мысовых метеостанциях зафиксирована порывами до 43 м/с. В самом Владивостоке порывы до 40 м/с. Это соответствует значениям урагана, то есть свыше 33 м/с", - сообщил представитель Примгидромета.
Во Владивостоке ветер уже привел к отключениям электричества в нескольких районах и повалил деревья, рекламные щиты.
Как сообщили ТАСС в ГИБДД города, на мосту через бухту Золотой Рог до его закрытия для проезда ветер успел сорвать контейнер с большегрузного автомобиля. Контейнер повредил две легковых машины, пострадавших нет.
Навал плавдока на причал Приморской флотилии
Ураганный ветер в четверг оторвал плавучий док завода "Восточная верфь" во Владивостоке, который налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Пострадавших нет, корабли и подводные лодки не повредились, сообщили ТАСС в пресс-службе флота.
"Из-за сильного ветра оторвался плавдок завода "Восточная верфь", в результате происшествия произошел навал плавдока на причал Приморской флотилии разнородных сил. Корабли, подводные лодки не пострадали, частично поврежден причал. Пострадавших нет. В настоящий момент три морских буксира из состава дежурных сил флота направлены в бухту Улисс для буксировки дока", - сообщил собеседник агентства.
Режим тайфунной опасности ранее ввели в местах дислокации сил флота во Владивостоке и заливе Петра Великого. В пунктах базирования усилена дежурно-вахтенная служба, произвели герметизация кораблей, имущество закрепили по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда находятся в готовности к выходу в море, подготовили и проверили резервные источники питания. "Использование самолетов и вертолетов морской авиации осуществляется по фактической погоде, корабли и суда, действующие в море, заблаговременно отведены в безопасные районы. Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - сообщила пресс-служба флота.
Перенос памятных мероприятий из-за тайфуна
Праздничные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны в регионе перенесли из-за тайфуна "Майсак", который принес ураганный ветер и дождь. По данным Минкультуры и архивного дела края, все конструкции, установленные на центральной площади Владивостока, сейчас демонтируют, площадки возобновят работу в пятницу.
"Все конструкции сейчас действительно убирают, порывы ветра очень сильные. Площадки будут работать уже завтра", - сказали в министерстве.
В ведомтсве также разъяснили, что перенести работу площадок решили ради безопасности как гостей праздника, так и организаторов мероприятий. "Вечернее световое шоу на фасаде здания правительства переносят на завтра. Запуск "Шара Победы" на центральной площади так же перенесен на завтра", - уточнили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее планировалось, что с 3 по 5 сентября на центральной площади Владивостока откроют аллею памятников, где установили копии знаменитых мемориалов воинской славы из разных стран, в том числе прообразы скульптур триптиха "Родина-мать зовет!", "Мамаев курган" и "Воин-освободитель". Рядом оборудовали зона для рисования, где юные гости праздника могли раскрасить в яркие цвета макеты подводных лодок, танков и другой военной техники. В числе праздничных площадок также заявляли пространство для игры в "Морской бой", четыре фотозоны и инсталляцию в честь пионеров-героев, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В Приморье он принесет ураганный ветер до 37 м/с и сильные дожди. Объявили штормовое предупреждение, прогнозируются осадки до 40 мм, в отдельных районах - свыше 50 мм. В заливе Петра Великого ожидаются волны высотой 4-5 м.
Также в четверг отменили занятия в школах на юго-западе Приморского края.
В новость были внесены изменения (10:59 мск) - добавлена информация о переносе праздничных мероприятий в честь окончания Второй мировой войны.