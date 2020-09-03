Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-главы Удмуртии

ЗАВЬЯЛОВО /УДМУРТИЯ/, 3 сентября. /ТАСС/. Завьяловский районный суд после просьбы гособвинения о замене адвоката экс-главы Удмуртии Александра Соловьева отложил заседание по делу до 8 сентября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

На заседании в четверг гособвинитель Дмитрий Походин в связи с постоянными неявками в суд адвоката Соловьева Галины Сбоевой выступил с ходатайством о ее замене.

"Суд постановил в виду отсутствия защитника Александра Васильевича Соловьева Сбоевой Галины Михайловны судебное заседание отложить, также в целях проведения справедливого судебного разбирательства в разумные сроки разъяснить подсудимому Соловьеву, что в случае неявки защитника в течение 5 суток в судебное заседание подсудимому предлагается пригласить другого защитника. В случае его отказа, суд в праве принять меры по назначению защитника в порядке, определенном Советом Федеральной палаты адвокатов. Следующее судебное заседание у нас 8 сентября, временный перерыв", - обратился судья к участникам процесса.

В свою очередь экс-чиновник выступил в суде против замены адвоката. "Я против замены моего адвоката, она находится в настоящее время на больничном, есть больничный лист, поэтому я против", - обратился к суду Соловьев.