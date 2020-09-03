Сотрудники ФСБ нашли под Волгоградом тайник с 3 кг тротила

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ нашли в Волгоградской области тайник, в котором хранились оружие и около 3 кг тротила, сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области в ходе осуществления мероприятий по декриминализации региона установлен тайник, в котором хранилось стрелковое оружие и боеприпасы. Силовиками области из схрона изъято четыре автомата Калашникова, патроны к ним, ночной стрелковый прицел, тротиловые шашки и взрывчатое вещество пластита общим весом около 3 кг, детонаторы, готовые компоненты к производству СВУ с пультом дистанционного управления, а также ручные гранаты, мины, дымовые шашки", - говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы принадлежали ОПГ Владимира Кадина, убитого в 2011 году. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В новость была внесена правка (10:45 мск) - уточняется название взрывчатого вещества в цитате.