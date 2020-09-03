Дело Михаила Ефремова. Главное

Актер Михаил Ефремов признал в суде свою вину в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Прокурор просит приговорить его к 11 годам лишения свободы.
Детали судебного процесса
1
- Актеру предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате чего погиб водитель Сергей Захаров.
- Полиция также возбудила дело по факту продажи актеру наркотиков.
- Еще до начала судебного процесса Ефремов признавал вину, однако потом отказался от своих слов, отметив, что признался под давлением СМИ и из-за похмелья. В своем видеообращении он попросил прощения у родственников погибшего.
- Потерпевшими признаны вдова, два сына и брат Сергея Захарова. Они заявили о намерении подать гражданские иски о возмещении вреда. Ирину Стерхову — гражданскую жену погибшего в аварии — суд отказался признать потерпевшей.
- Адвокат потерпевших Александр Добровинский объявил, что потерпевшие согласовали сумму исков к Ефремову. При этом он не стал называть эту сумму.
- На первом допросе в суде Ефремов заявил, что не помнит моменты столкновения машин и медицинского освидетельствования.
- Когда актера спросили, почему на экспертизе он заявил, что "неоднократно и систематически употребляет наркотики", а в суде утверждает обратное, он сообщил, что "ответил так, как было приятно психиатру".
Что говорили свидетели
2
- Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что свидетелями по делу Ефремова проходят около 10 человек.
- Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил, что лично видел, как артиста выводили с водительского места его машины после ДТП. Также он отметил, что Ефремов был один в своем автомобиле в момент аварии.
- Свидетель Илья Бабиков сообщил, что лично вывел Ефремова с водительского сиденья сразу после ДТП на Садовом кольце.
- Свидетель Александр Кобец заявил, что в машине Ефремова сразу после ДТП было два человека и за рулем был не Ефремов. О том, что актер был в автомобиле не один, сказали также свидетели Теван Бадасян и Андрей Гаев.
- Свидетель Светлана Набокина подтвердила присутствие артиста за рулем в момент ДТП. При этом она заявила, что не видела Ефремова со стороны лица в момент аварии, а только со стороны затылка.
Как произошло ДТП
3
- Авария произошла 8 июня в центре Москвы, у дома №3 на Смоленской площади.
- Около 23:00 мск Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada Granta.
- После столкновения водителя фургона, 57-летнего Сергея Захарова госпитализировали, позднее он умер от полученных в аварии травм.