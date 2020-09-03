СМИ: в Непале 11 человек погибли в результате схода оползня

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, десятки пропали без вести в результате оползня в Непале, который сошел в среду ночью. Об этом в четверг сообщила газета The Kathmandu Post.

По информации местных властей, инцидент произошел в 180 км к западу от столицы страны Катманду. Землей накрыло свыше 40 домов, повреждены объекты транспортной инфраструктуры, в том числе дороги и мосты, что осложняет прибытие спасателей на место. По данным агентства Kyodo​​​​​, остается неизвестным местоположение примерно 40 человек, в связи с чем число жертв может возрасти. Ранения получили четверо жителей, добавляет The Kathmandu Post. На месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция.

Агентство Kyodo со ссылкой на местные власти сообщает, что в этом году в период муссонных дождей из-за природных бедствий в Непале погибли 285 человек.

В новость внесена правка (11:03 мск) - передается с исправлением источника во втором абзаце, верно - Kyodo.