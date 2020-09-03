Дело депутата Госдумы Белоусова о получении взятки в 3 млрд рублей направили в суд

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в 3 млрд рублей, завершено. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариты Бутаковой, - сообщили в СК. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу".

Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими соучастниками в Москве и Челябинске получили от представителей дорожно-строительного холдинга взятку за общее покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог на общую сумму более 3 млрд рублей.

Белоусов с согласия Госдумы был лишен депутатской неприкосновенности и привлечен к уголовной ответственности. Юревич скрылся и был объявлен в международный розыск.