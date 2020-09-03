В Новосибирске жильцы дома спасли детей из горящей квартиры, растянув под окнами простыню

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Женщина и двое детей пострадали в результате пожара в жилом доме в центре Новосибирска. Покинуть горящую квартиру им помогли соседи, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Публикация от Родники Новосибирск (@rodniki_54) 2 Сен 2020 в 7:32 PDT

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"По оперативной информации, женщину и двоих детей будут госпитализировать с диагнозом "отравление продуктами горения". Погибших нет", - сообщили в пресс-службе.

Пожар произошел в трехкомнатной квартире девятиэтажного дома в центре Новосибирска. Шестерых ее жильцов эвакуировали еще до приезда спасателей: детям помогли выбраться соседи, растянув под окнами простыню, взрослые покинули дом с помощью натянутых веревок.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать в 08:05 (04:05 мск).