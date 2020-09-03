Прокурор просит приговорить Ефремова к 11 годам колонии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представитель гособвинения в четверг попросила приговорить Михаила Ефремова к реальному сроку лишения свободы за ДТП со смертельным исходом на Садовом кольце в Москве - к 11 годам колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где проходят прения сторон по делу актера.

"Прошу назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Считаю, что его исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества", - сказала гособвинитель. Также она добавила, что считает, что "Ефремов раскаялся не искренне в совершенном им ДТП".

Прокурор Диана Галиуллина также попросила частично удовлетворить иск старшего сына погибшего курьера Сергея Захарова насчет взыскания 500 тыс. рублей. Иск вдовы и младшего сына Захарова на 1 рубль она попросила полностью удовлетворить. Прокурор просила учесть в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Ефремова несовершеннолетних детей, наград, а также частичную компенсацию морального вреда близким погибших. "Однако прошу учесть, что полностью компенсировать смерть близкого человека невозможно", - отметила Галиуллина.

Ранее в четверг представитель гособвинения попросила суд скептически отнестись к показаниям тех свидетелей, которые заявили об отсутствии Ефремова за рулем машины в момент ДТП. "Ввиду существенных противоречий показаний свидетелей Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна с показаниями других свидетелей и с данными камер видеонаблюдения, прошу суд отнестись к их показаниям скептически", - сказала гособвинитель.

"Характер травм, полученных Ефремовым при ДТП, в том числе след на шее и боль в грудной клетке, однозначно свидетельствуют о его присутствии за рулем. Также об этом свидетельствуют и его эпителии на подушке безопасности водителя", - отметила прокурор.