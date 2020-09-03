В Минске 2 сентября во время акций протеста задержаны 24 человека

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Милиция Белоруссии сообщила о задержании в среду 24 человек, которые участвовали в акциях протеста в центре белорусской столицы.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек", - говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.

По данным ведомства, численность участников протестных акций в целом по стране составила около тысячи человек.