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Кризис в Белоруссии
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В Минске 2 сентября во время акций протеста задержаны 24 человека

В МВД Белоруссии отметили, что до судебного разбирательства задержаны 16 человек

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Милиция Белоруссии сообщила о задержании в среду 24 человек, которые участвовали в акциях протеста в центре белорусской столицы.

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"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек", - говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.

По данным ведомства, численность участников протестных акций в целом по стране составила около тысячи человек.

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