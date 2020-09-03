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Белорусских телеведущих Кохно и Дудинского задержали за участие в незаконных акциях

Телеведущих задержали 2 сентября и поместили в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали белорусских телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского за участие в несогласованных мероприятиях. Об этом сообщила ТАСС в четверг пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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"Граждане задержаны до рассмотрения административных дел в суде за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметила представитель МВД.

Телеведущие были задержаны 2 сентября и помещены в центр изоляции правонарушителей на улице Окрестина. Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов в отношении участников акций. В знак несогласия с политикой властей телеведущие уволились с белорусских телеканалов.

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