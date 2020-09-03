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В Москве задержали троих мигрантов, которые продавали иностранцам поддельные документы

Общая сумма их нелегального дохода превысила 6 млн рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Полиция в Москве задержала троих мигрантов из Средней Азии, которые продавали иностранцам поддельные миграционные карты и патенты. Их нелегальный доход составил более 6 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники изготавливали и продавали иностранным гражданам, находящимся на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, поддельные документы: патенты, миграционные карты, уведомления о временной регистрации и прочее. За свои услуги они получали от 2 до 3 тыс. рублей. По предварительным данным, общая сумма нелегального дохода превысила 6 млн рублей <…> Задержаны трое предполагаемых участников группы - уроженцы одной из стран Средней Азии", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, подозреваемые арестованы.

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