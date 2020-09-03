В Ростовской области сохраняется угроза перехода огня на населенный пункт

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Угроза распространения огня природного пожара на населенные пункты сохраняется в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

"Группировка РСЧС и МЧС России продолжает работать в пяти районах Ростовской области, во всех случаях пожар ликвидирован, за исключением Тарасовского района там существует угроза перехода [огня] на населенные пункты", - сказал он.

По словам Филиппова, пожар тушат при помощи шести вертолетов и одного самолета БЕ-200, благодаря которым остановлен огонь и не допущен переход огня на населенные пункты - Верхние и Нижние Дубки. "Остались отдельные очаги, над которыми работает авиация, соответственно наземная группировка продолжает также дотушивать", - добавил он.