Подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Деданина арестован на два месяца

КАЗАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Бугульминский городской суд Татарстана арестовал фигуранта дела об убийстве местного бизнесмена Евгения Деданина. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Избрали арест на два месяца, до 1 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Об убийстве в Бугульме Деданина во вторник днем сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана, мужчина был застрелен на базе его собственной фирмы. Республиканское надзорное ведомство взяло на особый контроль расследование убийства бизнесмена.

Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). По подозрению в совершении убийства по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли орудие преступления - газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, которое передано в Главное следственное управление Следственного комитета России.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, в сентябре 2018 года на дом Деданина в Бугульме напали двое вооруженных грабителей. Сопротивляясь, он убил обоих злоумышленников ножом. Полицейские задержали организатора, им оказался местный житель. Несмотря на то, что он признал только факт знакомства с убитыми, следствию удалось доказать его причастность к делу. Мужчина продумал детали, пригласил исполнителей и лично руководил нападением.

В июне 2019 года суд приговорил к шести годам колонии строгого режима организатора вооруженного нападения. Суд также признал виновными исполнителей, которые были убиты потерпевшим при самообороне.