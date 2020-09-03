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ДТП с участием Михаила Ефремова

Потерпевшие считают, что Ефремов признал вину под давлением доказательств обвинения

Ранее гособвинитель Диана Галиуллина отметила, что считает раскаяние артиста неискренним

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов признал вину в совершенном ДТП на Садовом кольце в Москве исключительно под давлением улик, представленных стороной обвинения. Об этом в ходе прений сторон заявила одна из представителей потерпевших Ирина Хайруллина.

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"Ефремов неоднократно говорил, что признает вину, если ему ее докажут. Например, если покажут видео, как его выводят из-за руля его машины. Мы считаем, что именно это и произошло в данном процессе", - сказала она. Ранее гособвинитель Диана Галиуллина отметила, что считает раскаяние артиста неискренним.

"Реакция потерпевших могла быть и иной, если бы в какой-то момент Ефремов искренне раскаялся и принес извинения. Мы все этого ждали. Потерпевшие с пониманием относились к тому, что Ефремов действительно какие-то моменты мог не помнить. Но занятая им позиция (о непризнании вины) неприемлема для потерпевших", - отметила Хайруллина.

Она также подчеркнула, что, согласно доводам экспертизы, систем ГЛОНАСС и GPS в джипе Ефремова нет, значит, воздействие на машину через спутник, о чем утверждал эксперт со стороны защиты, исключено. "Также считаю довод о смерти Захарова из-за неквалифицированной медпомощи несостоятельным, так как медицинские работники оперативно прибыли на место ЧП и пытались спасти пострадавшего. Согласно выводам медэкспертизы, смерть Захарова произошла от травм, полученных в результате столкновения с машиной Ефремова, а не потому, что машину Захарова перевернули", - отметила представитель потерпевших.

В четверг в ходе прений сторон прокурор попросила приговорить Ефремова к 11 годам колонии общего режима.

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РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
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