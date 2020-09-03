Суд приговорил к 25 годам тюрьмы соучастника по делу об убийстве словацкого журналиста

ПРАГА, 3 сентября. /ТАСС/. Специализированный уголовный суд Словакии приговорил в четверг к 25 годам лишения свободы Томаша Сабо, проходившего соучастником по делу об убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. Одновременно были признаны невинными двое фигурантов - бизнесмен Мариан Кочнер, о котором говорились как о заказчике преступления, и Алена Жушова, проходившая как посредник. Об этом сообщило Словацкое радио.

Кочнер, тем не менее, получил условный пятимесячный срок за незаконное хранение оружия. Кроме того, на него наложен штраф в 5 тысяч евро.

Сабо, согласно вердикту суда, помогал убийце, который признал свою вину и 6 апреля был приговорен к 23 годам заключения. Пятнадцать лет тюрьмы ранее получил активно сотрудничавший со следствием фигурант, давший обличающие показания против соучастников.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о контактах двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно- политическому кризису в республике.