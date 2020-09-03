Представитель потерпевших заявила об угрозах адвоката Ефремова в ее адрес

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представитель потерпевших по делу о ДТП на Садовом кольце в Москве Анна Бутырина обратилась в правоохранительные органы после угроз адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева в ее адрес. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"После слов адвоката Пашаева в мой адрес о том, что он "рано или поздно со мной разберется", я написала заявление в правоохранительные органы с просьбой принять предусмотренные законом меры, так как воспринимаю эти угрозы реально. Хочу подчеркнуть, что Пашаев был трижды ранее лишен своего статуса, привлекался к уголовной ответственности по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и был осужден условно по ст. 330 УК РФ ("Самоуправство")",- сказала Бутырина.

Бутырина также напомнила судье о том, что Пашаев неоднократно позволял себе грубые выражения в адрес потерпевших и их представителей. Пашаев резко отреагировал на слова Бутыриной.

Ранее Пашаев называл Бутырину "своей бывшей помощницей" и "настоящим профессионалом".