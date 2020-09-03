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В Приморье из-за урагана без света остались 79,5 тыс. человек

Ранее сообщалось, что без электроснабжения оставались 8,5 тыс. жителей региона

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество жителей Приморья, которые были отключены от электроснабжения в результате вызванных ураганом аварий на сетях, выросло с 8,5 до 79,5 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

По данным на утро четверга на сайте САЦ министерства сообщалось, что без электроснабжения была часть бытовых потребителей в 16 населенных пунктах (около 8 500 человек).

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 74 населенных пунктах (около 79 500 человек). Мощность отключенных потребителей - 103,4 (69) МВт. К аварийно-восстановительным работам привлечено 17 бригад в составе 47 человек и 17 единиц специальной техники", - говорится в обновленном сообщении.

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