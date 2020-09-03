В Петербурге проректора вуза обвинили в получении взятки по делу о гибели студента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета по административно-хозяйственной части Сергея Хозина обвинили в злоупотреблении полномочиями и получении взятки по делу о гибели студента после падения снега с крыши здания вуза. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"Обвиняемый с целью получения взяток, будучи обязанным осуществлять руководство и координацию административно-хозяйственной деятельности университета, умышленно проигнорировал требования нормативно-правовых актов и должностной инструкции, обеспечил заключение нескольких договоров университета с данной коммерческой структурой о производстве работ по чистке кровли от снега и наледи не по всей площади крыши здания, а лишь по его периметру", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый до 1 февраля 2019 года на своем рабочем месте также получил взятку в размере 40 тыс. рублей от одной из компаний за способствование в заключении договора. После этого обвиняемый также намеревался получить еще одну взятку. Проректору предъявили обвинения по статьям УК РФ о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и покушении на получение взятки. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в начале февраля 2019 года со здания академии в Петроградском районе Петербурга на двух иностранных студентов упала льдина, один из них погиб на месте, второго госпитализировали. После смерти студента возбуждили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В администрации района ТАСС сообщали, что здание находится в федеральной собственности, поэтому за очистку его кровли местные власти не несут ответственности.

После смерти студента Хозина обвинили в халатности и получении взятки от фирмы, занимающейся уборкой снега на территории вуза. По версии следствия, проректор по административно-хозяйственной части не проконтролировал работу по очистке кровли вуза от снега. Он также, по версии следствия, получил взятку в размере не менее 50 тысяч рублей от компании "Вентформат" за способствование подписанию без конкурса трех договоров с ректором на выполнение работ по очистке кровли от снега, наледи и сосулек.

Следствие установило, что гендиректор "Вентформата" заключил договор с университетом по оказанию услуг по очистке кровли здания, но договор не исполнили должным образом. Возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".