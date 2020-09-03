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Боевые корабли РФ направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру

Судно New Diamond находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота срочно направлен на оказание помощи танкеру New Diamond, который терпит бедствие в Индийском океане. Об этом сообщили в четверг журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (НЦУО).

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", большого морского танкера "Борис Бутома", осуществляющий плановый переход в Андаманское море для участия в совместных российско-индийских военно-морских учениях "Индра Нэви", направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане", - отметили в НЦУО.

Судно осуществляло переход из Кувейта в Индию. Сейчас оно находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. "Команда, за исключением двух членов экипажа, покинула танкер и находится на спасательных средствах в море", - уточнили в Центре.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота уже начал переход в район нахождения терпящего бедствие судна.

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