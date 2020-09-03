Суд оправдал экс-главу Сургута по делу о превышении полномочий

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 сентября. /ТАСС/. Сургутский городской суд полностью оправдал бывшего главу города Дмитрия Попова, обвиняемого в превышении должностных полномочий при продаже строительного песка по заниженной стоимости. Об этом сообщил ТАСС адвокат экс-главы Владимир Яремаченко.

"Полное оправдание по всем трем эпизодам", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в декабре 2013 года Попов без проведения процедуры оценки рыночной стоимости незаконно согласовал сделку о продаже муниципальной собственности (строительного песка), в результате которой одна из коммерческих организаций города приобрела более 800 тыс. кубометров песка по заниженной стоимости. В дальнейшем приобретенный организацией песок реализовывался по цене, превышающей закупочную более чем в два раза. В результате незаконных действий Попова причинен материальный ущерб в размере более 46 млн рублей. В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

6 мая 2016 года Попов ушел в отставку по собственному желанию из-за уголовного дела о превышении должностных полномочий. Дума Сургута приняла отставку руководителя муниципалитета по собственному желанию за день до официального сообщения СК РФ о предъявленных обвинениях, до этого он был в процессе в статусе свидетеля.

Экс-чиновник неоднократно заявлял о своей невиновности. По его мнению, сделка была проведена законно. Дело Попова расследовали около трех лет, все это время бывший мэр находился под подпиской о невыезде.