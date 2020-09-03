Представитель потерпевшего заявил, что адвокат Ефремова отказался говорить о компенсации

"Еще до начала судебного процесса Эльман Пашаев звонил моему доверителю Виталию Захарову и предлагал встретиться для обсуждения деталей выплаты компенсации. Виталию по ряду причин с ним встречаться было неудобно, и он попросил это сделать меня. Однако со мной Пашаев встречаться отказался, мотивируя это тем, что не хочет ничего обсуждать с посредниками. При этом он сам является таковым", - сказал Аверцев.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу столкнулся с фургоном, в результате чего находившийся за его рулем 57-летний Сергей Захаров на следующее утро умер в больнице. В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Артисту грозит от 5 до 12 лет колонии.