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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Ефремов настаивает на снижении компенсации потерпевшему по делу о ДТП до 200 тыс. рублей

Эльман Пашаев уточнил, что актер выплатил символическую плату в один рубль другим потерпевшим по делу
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Дело Михаила Ефремова. Главное

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Артист Михаил Ефремов настаивает на снижении компенсации потерпевшему - старшему сыну погибшего Сергея Захарова - до 200 тыс. рублей. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.

"В случае признания виновным моего подзащитного, считаю возможным взыскать в пользу Виталия Захарова 200 тыс. рублей. Хочу подчеркнуть, что Виталий - взрослый человек, на иждивении Сергея Захарова не состоял", - сказал Пашаев, отметив, что Ефремов выплатил символическую плату в один рубль прочим потерпевшим по делу.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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