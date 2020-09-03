Добровинский: любой приговор, кроме обвинительного, развяжет руки сотням "Ефремовых"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Представитель потерпевших по делу о ДТП на Садовом кольце Александр Добровинский на прениях в Пресненском суде сказал, что любой приговор, кроме обвинительного, развяжет руки сотням "Ефремовых".

"К сожалению, за время процесса мы увидели трансформацию Михаила Ефремова из любимого артиста, сына великого актера, в человека, который просто решил избежать наказания. Но в таком знаковом процессе, как этот, нельзя просто уйти от правосудия, ведь любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням "Ефремовых", а это недопустимо. Признать вину в безвыходной ситуации - это попытка схватиться за соломинку. Мне очень жаль, что большой актер оказался маленьким человеком", - заявил Добровинский.

В ответ адвокат Пашаев назвал Добровинского "специалистом по семейному праву, который в ходе процесса пережевывал грязное белье" фигурантов дела. Он отметил, что это "не суд, а спектакль, в которым художественным руководителем был Александр Добровинский". Пашаев подчеркнул, что он дважды отправлял свою помощницу в Рязанскую область к родным погибшего курьера Сергея Захарова. Но те якобы испугались вдову Захарова, которая является майором полиции, и не стали выходить на переговоры. "А Ефремов - широкой души человек, даже дом в деревне хотел им купить", - отметил Пашаев.

Прокурор попросила назначить Ефремову наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также частично удовлетворить иск старшего сына погибшего насчет взыскания 500 тыс. рублей. Иск вдовы и младшего сына Захарова на 1 рублей она попросила удовлетворить полностью. Статья УК РФ, по которой обвиняется Ефремов, предусматривает от 5 до 12 лет колонии. Как уточнила прокурор, это преступление относится к тяжким.