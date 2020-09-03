Калининградский фермер организовал наркоплантацию в телятнике, где нашли 26 кг марихуаны

ТАСС, 3 сентября. Полиция Калининградской области задержала фермера, который выращивал марихуану в телятнике. Сотрудники изъяли около 26 кг готового к продаже наркотика, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По версии оперативников, производством марихуаны в промышленных масштабах занимался ранее судимый глава фермерского хозяйства в Озерском районе. Потайные комнаты-теплицы он организовал в телятнике, чтобы специфический аромат растущей конопли перебивался запахом крупного рогатого скота. Изъято около 26 кг готовой к продаже марихуаны, несколько десятков кустов растущей конопли, а также оборудование для производства и упаковки наркотических средств", - сказала Волк.

По ее словам, коноплю мужчина высушивал, упаковывал и продавал оптовыми партиями сбытчикам, которые распределяли ее между розничными торговцами.

Возбудили уголовные дела о покушении на сбыт наркотиков, незаконном хранении наркотиков и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества. Подозреваемого заключили под стражу.