Ураган в Приморье повредил крыши многоквартирных домов и детского сада

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Ураганный ветер, вызванный тайфуном "Майсак" в Приморье, повредил кровли многоквартирных домов и одного детского сада во Владивостоке и других населенных пунктах региона, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

"Во Владивостоке зафиксированы повреждения кровель крыш в Первореченском, Первомайском и Ленинском районах, подтоплен проезд на село Береговое, унесло ветром плавучий док, поступают сообщения о многочисленных авариях на дорогах. В Артеме сорвало крышу детского сада № 7 на улице Светлогорская, 1, - на месте работают аварийная группа городского округа и пожарные", - говорится в сообщении.

Также в закрытом городе (ЗАТО) Фокино повреждена кровля многоквартирного дома в поселке Дунай, прекращено паромное сообщение с островом Путятин. Крыши еще трех многоквартирных домов повреждены в Партизанском районе, в Хасанском - дерево упало на двухквартирный дом в селе Андреевка.

По данным правительства, от удара стихии больше всего пострадала энергетическая инфраструктура региона - отключения электроэнергии зафиксированы во Владивостоке, Артеме, Находке, Уссурийске, Фокино, Партизанске и Партизанском районе, а также в Хасанском, Шкотовском, Надеждинском и Кировском районах. В тех же муниципалитетах наблюдаются затруднения в транспортном сообщении из-за упавших деревьев. Оперативные службы расчищают проезды, однако в регионе все еще дует сильный ветер.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), из-за ветра произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков ДВЖД. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействованы тепловозы. Принимаются меры по восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта.