В Вологодской области арестованы трое организаторов сети вебпорностудий

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Вологодской области пресекли деятельность сети вебпорностудий. Более 70 участников человек задержаны, трое лидеров группировки арестованы, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по области.

"В отношении трех ее организаторов возбуждены уголовные дела по ст. 242 УК РФ ("Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов") и ст. 242.2 УК РФ ("Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в сентябре 2018 года группа жителей Череповца организовала работу вебкам-моделей. В их числе была несовершеннолетняя, которой на момент начала деятельности исполнилось только 17 лет.

Следователи и полицейские провели совместную операцию в Череповце. За одну ночь они провели более 50 обысков, в ходе которых они нашли доказательства незаконной деятельности, которая приносила организаторам крупный доход.

Как выяснилось, трое череповчан 1981 и 2000 годов рождения обустраивали студии, где девушки обнажались перед видеокамерой, за что пользователи, преимущественно иностранцы, платили криптовалютой, переводя средства на счета злоумышленников.

В ходе обысков изъяли более 18 млн рублей в российской и иностранных валютах, наркотики и психотропные вещества, а также многочисленная цифровая, компьютерная техника, интимные принадлежности. Так называемые "спамеры" обеспечивали постоянный приток новых клиентов. Правоохранители в Череповце выявили более 30 подпольных порностудий в съемных квартирах. Оперативники продолжают выявлять и другие факты незаконной деятельности.